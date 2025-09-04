Córdoba tendrá su primera Cumbre Barrial de Economía Circular en plaza Vélez Sarsfield

La Municipalidad de Córdoba anunció la realización de la primera Cumbre Barrial de Economía Circular, que tendrá lugar este viernes en la plaza Vélez Sarsfield, entre las 10 y las 18 horas.

El encuentro busca acercar las prácticas de la economía circular a los barrios de la ciudad. Los vecinos podrán llevar objetos para reparar en talleres gratuitos, además de residuos secos que podrán ser canjeados por productos elaborados a partir de procesos circulares.

La jornada incluirá charlas ambientales abiertas al público, stands informativos, la participación de empresas y emprendimientos locales vinculados a la temática y espacios de concientización sobre sustentabilidad y consumo responsable.

Con esta iniciativa, el municipio busca promover el aprovechamiento de recursos, reducir la generación de residuos y fortalecer el vínculo entre comunidad y ambiente en el marco de las políticas de economía circular que impulsa la ciudad.