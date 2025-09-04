De autos abandonados a acero reciclado: 330 vehículos prensados en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba avanza con el programa de compactación de autos y motos en desuso, en estado irrecuperable o secuestrados en depósitos municipales. En el Depósito N°7, ubicado en barrio Villa Páez, se inició el proceso de prensado de 230 autos y 100 motos, que serán convertidos en insumos para la industria siderúrgica.

La medida se enmarca en la ordenanza 13.001, que regula el destino de los vehículos acumulados en predios municipales. El objetivo es reducir el impacto ambiental, eliminar focos de contaminación y reinsertar los materiales en el ciclo productivo de la economía circular.

Durante 2024 ya se habían compactado un total de 3.742 vehículos en distintos puntos de la ciudad: 403 en el Depósito 6 (barrio Chateau), 679 en el Depósito 7 (Villa Páez) y 2.660 en el ex Depósito 19 (barrio San Martín). En conjunto, la chatarra generada alcanzó las 3.321 toneladas, que fueron devueltas a la industria como materia prima.

Antes de la compactación, se retiran baterías y tubos de GNC considerados residuos peligrosos, lo que garantiza un tratamiento seguro y controlado. El proceso no implica costos para el municipio, ya que la empresa Hierros Arce S.A. —adjudicataria por subasta electrónica— paga al Estado por la obtención del metal.

Con esta política, la Municipalidad busca recuperar espacios públicos, reducir riesgos ambientales y aportar al circuito de la economía circular, transformando autos abandonados en acero reciclado que vuelve a tener valor productivo.