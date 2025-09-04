Valle de Punilla. Con una caminata programada por el municipio de Capilla del Monte y otra por el de La Cumbre, el Valle de Punilla se suma de esta manera al "Mes del Senderismo" organizado por la Agencia Córdoba Turismo.

Ambas actividades están programadas para este sábado 6 de septiembre; la de Capilla del Monte invita a recorrer el Dique Los Alazanes y la de La Cumbre el Dique San Jerónimo.

Como cada septiembre, la Agencia Córdoba Turismo lanzó esta semana el Mes del Senderismo con más de un centenar de circuitos en distintos puntos de la provincia, incluida la región.

En Punilla, las actividades arrancarán este fin de semana y habrá circuitos en La Falda, Capilla del Monte, Huerta Grande, Cosquín y La Cumbre, aunque en el transcurso del mes se sumarán más senderos.

En la actualidad, Córdoba cuenta con más de 100 senderos relevados y señalizados en distintos valles, y más de 200 prestadores habilitados.



Cronograma de Punilla

Capilla del Monte

6 de septiembre – 8:00 – Punto de encuentro: base del Cerro Uritorco – Circuito: caminata Dique Los Alazanes.

13 de septiembre – 10:00 – Punto de encuentro: base del Cerro Uritorco – Circuito: sendero La Higuerita.

20 de septiembre – 8:00 – Punto de encuentro: base del Cerro Uritorco – Circuito: Cerro Overo.

La Cumbre

6 de septiembre – 18:00 – Punto de encuentro: base del Cristo Redentor – Circuito: Dique San Jerónimo.

13 de septiembre – 10:00 – Punto de encuentro: base del Cristo Redentor – Circuito: El Chorrito de los Curas.

14 de septiembre – 10:00 – Punto de encuentro: Plaza 25 de mayo – Circuito: El Chorrito/Baño de los Dioses.

La Falda

20 de septiembre – 15:00 – Punto de encuentro: Paseo Trenkel – Circuito: Camino al Viejo Cuadrado.

Huerta Grande

13 de septiembre – 15:00 – Caminata a la Cascada de Olmos.

14 de septiembre – 14:30 – Caminata al Cerro Yapeyú.

20 de septiembre – 18:00 – Caminata Nocturna al Cerro Yapeyú.

Punto de encuentro: 9 de julio y Chaco

Cosquín

13 de septiembre – 8:30 – Punto de encuentro: base del Cerro Pan de Azúcar – Circuito: Pan de Azúcar.

