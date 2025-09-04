FEDECOM celebró 45 años y distinguió a los jóvenes empresarios más destacados de Córdoba

La Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) celebró sus 45 años de trayectoria con un acto realizado en la sede de CERAC, que contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin; el presidente de CAME, Ricardo Diab; la secretaria de Comercio provincial, Nadia Villegas; además de autoridades provinciales y municipales, dirigentes de federaciones regionales y referentes del sector empresarial.

Premio Joven Empresario Cordobés 2025

En el marco de la conmemoración, se entregó el Premio Joven Empresario Cordobés 2025, certamen que distingue a emprendedores por su innovación, generación de empleo y aporte al desarrollo productivo provincial.

El galardón principal fue para Emiliano Cabral, fundador de Olympic Pro (Villa Allende), empresa de nutrición deportiva que produce 300 mil unidades mensuales con tecnología de envasado Flow Pack, lo que garantiza calidad y proyección nacional e internacional. La firma ya planifica su desembarco en Chile.

También se otorgaron menciones especiales a jóvenes referentes en distintas categorías:

Innovación tecnológica: Joaquín Emanuel Allasia (LUXIS SA – Despeñaderos), soluciones en energía solar.

Impacto social: Fernanda Elizabeth Páez (Glacé – Embalse), panadería con empleo local y tecnología de última generación.

Emprendedurismo: Sara Foglizzo (Aguadas y Premoldeados Foglizzo SRL – General Deheza), innovación en construcción.

Emprendedurismo: Mauro Jesús Torres Olivera (Rincón del Colibrí – Alta Gracia), destilería boutique con experiencia turística y premios internacionales.

Innovación y colaboración: Jesica Britos (Colaboración Inmobiliaria – Córdoba), soluciones con enfoque colaborativo.

Relevo generacional: Rodrigo Alfonso (RJ Openings – Marcos Juárez), aberturas de aluminio con proyección industrial.

Relevo generacional: Agustín Ignacio De Grandis (De Grandis Portones – Pilar), portones personalizados con inteligencia artificial y prácticas sostenibles.

El ministro Pedro Dellarossa afirmó: “El comercio y las pymes son el motor que sostiene nuestras economías locales. Reconocer a estos jóvenes empresarios no es solo premiar su esfuerzo, es apostar al futuro productivo de Córdoba”.

Por su parte, el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin, destacó: “Premiar a jóvenes que generan empleo y fortalecen el entramado productivo de Córdoba es una manera de proyectar futuro. Emiliano representa el empuje, la innovación y la creatividad que nuestra provincia necesita”.

A lo largo de más de cuatro décadas, FEDECOM y el Gobierno provincial han trabajado juntos para fortalecer el comercio y las pymes, con políticas públicas, financiamiento, capacitación y espacios de diálogo permanente. Este aniversario ratifica el compromiso de seguir potenciando la competitividad, la innovación y la generación de empleo en toda la provincia.