Huerta Grande. Desde la Dirección de Educación del municipio de Huerta Grande invitaron a vecinos e integrantes de las fuerzas vivas de la ciudad a sumarse al homenaje del "Día del Maestro".

El acto en conmemoración a los educadores, se realizará el próximo miércoles 10 de septiembre a las 14 hs en el Profesorado JAC (Av. San Martín 748).

"Invitamos para compartir juntos un homenaje a quienes día a día dejan una huella imborrable en la educación”, destacaron.