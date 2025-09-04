Invierten 600 millones en obras viales para unir mejor Córdoba y Villa Allende

Comenzaron las obras de pavimentación en los tramos que conectan Córdoba con Villa Allende, un proyecto que busca modernizar la infraestructura vial y agilizar la circulación en el sector metropolitano. Los trabajos son financiados por el Ente Metropolitano y demandarán una inversión cercana a los 600 millones de pesos.

El presidente del Ente, Rodrigo Fernández, junto al intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, supervisaron el inicio de los trabajos en barrio Villa Allende Parque. Allí se ejecutan 650 metros lineales de pavimento asfáltico en puntos estratégicos, con refuerzos en bocacalles de alta circulación.

Las intervenciones incluyen la reconstrucción de las bocacalles en Pucará y Carmen García, y en Pucará y Presidente Perón, además de la construcción de un badén en D. R. del Llano y Carmen García. También se proyecta una nueva rotonda en la intersección de 2 de Abril y D. R. del Llano, con el fin de ordenar y dar mayor seguridad al tránsito.

La obra se complementa con trabajos de tratamiento de cunetas y drenaje superficial para mejorar el escurrimiento pluvial y prevenir anegamientos, garantizando mayor seguridad para peatones y conductores.