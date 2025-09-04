La Cumbre. El próximo domingo 14 de septiembre, la Plaza 25 de Mayo de La Cumbre será el escenario de una nueva edición de la tradicional Feria del Usado, un evento que cada año reúne a vecinos, visitantes y turistas en torno a la compra, venta e intercambio de artículos de segunda mano.

La feria funcionará en el horario de 10 a 18 horas y ofrecerá una amplia variedad de productos, entre ellos tecnología, artículos usados, muebles, juguetes, libros e indumentaria, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan precios accesibles y objetos únicos con una nueva vida útil.

Desde la Municipalidad de La Cumbre destacaron la importancia de la inscripción previa para poder participar como feriantes. “Es condición excluyente anotarse previamente vía web o a través de los medios que disponga la organización”, señalaron en un comunicado oficial. Además, remarcaron que los cupos son limitados y que únicamente podrán participar quienes estén debidamente registrados.

La Feria del Usado se ha consolidado como un espacio de encuentro comunitario que fomenta el consumo responsable, el reciclaje y la reutilización de objetos, contribuyendo al cuidado del medioambiente y al fortalecimiento de la economía local.

Con entrada libre y gratuita para el público, la propuesta promete una jornada de compras, trueque y convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

