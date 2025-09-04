La Policía de Córdoba celebró los 111 años de la Dirección Asesoría Letrada

La Policía de Córdoba conmemoró este jueves el 111° aniversario de la Dirección Asesoría Letrada, en un acto realizado en el Auditorio de Jefatura. La ceremonia estuvo presidida por el jefe de la fuerza, Leonardo Gutiérrez, y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Creada en 1914, la Asesoría Letrada tiene como misión asesorar, dictaminar y acompañar jurídicamente cada decisión de la institución y su personal. La dependencia está integrada por dos departamentos conformados por profesionales que garantizan la legalidad de las actuaciones policiales.

Durante el evento también se celebró el Día del Abogado y se entregaron certificados a los egresados del “1° Curso de Asesor Jurídico Policial” y de la “Homologación del Asesor Jurídico Policial”.

En la ceremonia estuvieron presentes los subjefes Marcelo Marín, Antonio Urquiza y Federico Cisnero; los directores generales Ariel Vargas y Alberto Bietti; el director de Asesoría Letrada, Patricio Bracamonte; además de familiares e invitados especiales.