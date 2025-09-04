Punto Coop: nueva política provincial para visibilizar y fortalecer a las cooperativas cordobesas

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, presentó “Punto Coop”, un programa inédito destinado a impulsar el consumo de productos de la economía cooperativa y fortalecer su presencia en el mercado.

La iniciativa busca mejorar la comercialización, visibilidad y competitividad de alimentos, lácteos, productos apícolas, textiles, de limpieza, cosmética, cuidado personal y artículos para el hogar producidos por cooperativas cordobesas.

El ministro Martín Brandán encabezó el lanzamiento en la Casa de Gobierno y destacó: “Es un programa al servicio de todas las cooperativas y mutuales, pero más que un lanzamiento, es una invitación a que profundicemos. Se trata de una construcción día a día y tenemos que estar unidos para generar las políticas públicas que necesita el sector”.

Tres etapas de implementación

El programa se desarrollará en tres fases:

Instalación de kits de visibilización en supermercados y comercios de gran superficie.

Capacitación a proveedores cooperativos en áreas clave como marketing, logística y comercio electrónico.

Expansión a espacios alternativos como ferias, eventos, terminales y aeropuertos.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca consolidar una Red de Comercialización Cooperativa con identidad colectiva, instalando puntos de venta y exhibición en góndolas, supermercados, almacenes y comercios minoristas, además de espacios no tradicionales.

El lanzamiento contó con la participación del legislador provincial Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Unicameral; la asesora ministerial Florencia Margaría; y el representante de la Mutual Monte Adentro, Pablo Blanc.

Una política para el desarrollo local

“Punto Coop” se enmarca en las políticas públicas de desarrollo con equidad y sustentabilidad, buscando generar empleo, inclusión y nuevas oportunidades de crecimiento para el sector.

El programa articula con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, FEDECOM, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios (CASAC) y el Centro de Almaceneros de Córdoba.

Las cooperativas productoras y comercios interesados en sumarse pueden inscribirse completando el formulario en línea: https://forms.gle/eQRkBCD79ytUz2Wk8.