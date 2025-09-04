Río Cuarto: El Gobierno entregó aportes a emprendedores e instituciones

En el departamento Río Cuarto, el Gobierno de la Provincia entregó aportes a instituciones y emprendedores de Alpa Corral, con el objetivo de llegar con el Banco de la Gente a cada rincón de la provincia.

En la ocasión, se entregaron cinco millones de pesos para avanzar con la creación de la sede propia del Centro de Jubilados de la localidad.

Con esta entrega, se podrán iniciar los trabajos de demolición de la sede anterior, la nivelación del terreno, y así poder continuar con la obra del nuevo espacio. El proyecto principal es que cuente con un SUM, sanitarios y tres consultorios.

Por otra parte, se entregaron más de dos millones de pesos a cuatro emprendimientos locales, con créditos de Banco de la Gente, destinados a insumos, maquinarias y herramientas para iniciar o potenciar sus negocios, de cara a la temporada de verano que se acerca en la villa serrana.

En primer término, Vanina González, intendenta de Alpa Corral agradeció el apoyo del Gobierno provincial, y agregó: “La gastronomía y lo que tiene que ver con el trabajo de los y las artesanas son una economía regional, en una localidad como la nuestra, de base turística. Esta es la forma de trabajar con el sector público, independientemente de los colores políticos”.

A su turno, Juan Manuel Llamosas, vicepresidente del Banco de Córdoba, destacó a Alpa Corral como uno de los centros turísticos más importantes de la provincia y que es fundamental que estén preparadas previamente a la temporada estival.

Asimismo, Llamosas dio detalles de la entrega de créditos del programa Banco de la Gente: “Esta iniciativa es una política de Estado en Córdoba. Es un acompañamiento importante, en un contexto muy difícil, y se debe estar presente”.

Por último, María Maliverney, presidenta del centro de Jubilados y Pensionados resaltó: “Gracias a esta financiación por parte del Gobierno provincial, y el esfuerzo de los socios, y de quienes formamos parte de la Comisión del Centro de Jubilados, podremos comenzar con la construcción de la nueva sede”.

Cómo anotarse en el Banco de la Gente

Se trata de un programa provincial que nació con el propósito de brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo mediante la entrega de créditos sin interés.

Actualmente, están abiertas las inscripciones para la línea de libre disponibilidad, para emprendedores y para potenciar emprendimientos. Quienes tengan interés pueden conocer requisitos, trámite y anotarse ingresando al siguiente link: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/.