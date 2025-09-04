Río Segundo: Chesta puso en marcha el nuevo gabinete

Río Segundo. El intendente de Río Segundo, Darío Chesta, puso en marcha este jueves el nuevo gabinete municipal que reduce de seis a cuatro las Secretarías y de 29 a 14 cargos de la planta política; lo que implica una reducción de más del 50% de los cargos en la administración local.

Hace dos semanas, el 16 de agosto pasado, Chesta había solicitado la renuncia a todos los secretarios y demás funcionarios del gabinete municipal.

“En Río Segundo el ajuste sí lo hace la política, redujimos los cargos de planta política en más del 50%; pero además, revalorizamos la tarea del trabajador municipal, al designar en cargos políticos a personal de planta. Río Segundo reivindica el rol del Estado como agente social en beneficio de los vecinos”, detalló el intendente Chesta a El Diario de Carlos Paz.

Con el nuevo organigrama municipal, Franco Tissera Maksimowicz asumió como nuevo secretario de Finanzas; Luis Langianni está a cargo de la Secretaría de Gobierno; Mario Giovanolli en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; mientras que la Secretaría de Prevención y Seguridad queda a cargo de José Sincovich.

Desde la Municipalidad de Río Segundo señalaron que “de las cuatro Secretarías conformadas, tres están a cargo de personal de planta permanente, lo que representa un reconocimiento a la capacidad y trayectoria de los empleados municipales y, a su vez, un menor costo para el municipio”.

Entre “las medidas de austeridad” que lleva adelante el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para paliar “la motosierra de Milei que deja sin fondos a las provincias y municipios”, se destaca que “el intendente y los miembros del gabinete local tienen congelados sus haberes en el aumento del 35% dispuesto en enero pasado, no así los empleados de planta permanente que actualizan sus haberes por paritaria”.

El ajuste en la planta política incluye la reducción de tres a dos Subsecretarías y de 14 a ocho Direcciones: “Con esta nueva conformación, el Municipio reafirma su compromiso de seguir trabajando por una gestión más ordenada, transparente y cercana a los vecinos de Río Segundo”, señala el comunicado de la Municipalidad de Río Segundo.

El intendente Chesta agregó que “mientras el Gobierno de Javier Milei ataca a los jubilados, a los discapacitados, desfinancia el Garrahan y el sistema de salud; además de la Universidad Pública; sin nombrar el sistema de coimas y corrupción a manos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; en Río Segundo desde el municipio seguimos apostando a lo público, los vecinos lo pueden ver día a día”.

Entre la obra pública realizada por el municipio con dinero propio y de la Provincia se inaugurarán en breve una plaza de juegos y salitas maternales para niños de 3 años.