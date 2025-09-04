San Roque lanza campaña gratuita de vacunación antirrábica

San Roque. La Comuna de San Roque anunció el inicio de una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos. La primera jornada se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025, en la Plaza Joaquín, en el horario de 10:30 a 13:00 horas.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la salud animal y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse a los seres humanos y que representa un riesgo sanitario si no se controla adecuadamente.

Desde la comuna informaron que próximamente se darán a conocer los días y horarios correspondientes a los demás puntos de vacunación, para garantizar que vecinos de distintos sectores puedan acceder al servicio.

La campaña busca promover la tenencia responsable de mascotas y facilitar el acceso gratuito a una vacuna fundamental para el cuidado de perros y gatos, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas donde el contacto con animales callejeros es más frecuente.

Con esta acción, San Roque reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar animal, invitando a la comunidad a participar de la jornada llevando a sus mascotas a vacunar.

