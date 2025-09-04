Villa Elisa: la feria de ciencias que unió a escuelas rurales gracias a la conectividad satelital

En Villa Elisa, una de las comunidades más pequeñas del departamento Marcos Juárez con menos de 30 habitantes, la escuela Victoria Ocampo se transformó en epicentro de una experiencia inédita: allí se reunieron cuatro instituciones rurales para llevar adelante la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes y Movimientos, que por primera vez se realizó de manera mancomunada gracias a la conectividad satelital.

Junto con las escuelas Esteban de Luca, Olegario V. Andrade y el C.E. Hipólito Yrigoyen, la sede anfitriona fue escenario de un encuentro donde estudiantes y docentes, previamente conectados mediante antenas Starlink, pudieron planificar y compartir proyectos de manera colaborativa, superando las distancias y el histórico aislamiento de la ruralidad.

Durante la jornada se presentaron trabajos innovadores que incluyeron juegos matemáticos elaborados con materiales reciclados, propuestas bilingües en inglés y español y desarrollos informáticos en tablets y computadoras.

Rosalía Panichelli, directora interina de la escuela Victoria Ocampo, destacó que la conectividad permitió integrar contenidos curriculares con aprendizajes significativos: “No solo resolvían problemas de números, también aprendieron a darles un nuevo uso a los objetos de la vida cotidiana”.

En la misma línea, Rocío Schnyder, directora de la Escuela Hipólito Yrigoyen, remarcó el impacto que tuvo internet en la vida escolar y comunitaria: “En la ruralidad nunca llegaba la conexión, y si llegaba, se cortaba. Hoy podemos investigar, comunicarnos con otras escuelas y familias. Eso es fantástico”.

La feria se convirtió en una demostración de cómo la inversión provincial en infraestructura digital permite integrar nuevas metodologías pedagógicas y fortalecer a la escuela rural como espacio comunitario. Según datos oficiales, Córdoba alcanzó la instalación de 871 antenas Starlink y pisos tecnológicos Cisco, logrando la cobertura del 100% de la matrícula rural. El programa ya se extendió a más de 1.300 escuelas en toda la provincia.

El jefe comunal de Villa Elisa, Juan Pablo Lombardi, valoró el avance: “Quien vive en la ruralidad sabe lo que es no tener conexión. Para un niño que está aprendiendo, internet es fundamental. Es un paso importantísimo que dio nuestro gobernador Llaryora junto al ministro Ferreyra”.

De esta manera, la feria en Villa Elisa fue una muestra concreta de inclusión digital, donde la conectividad satelital dejó de ser solo una herramienta tecnológica para convertirse en política pública que fortalece la escuela, multiplica las oportunidades y permite que la innovación florezca incluso en los pueblos más pequeños del mapa.