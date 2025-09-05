Apross incorporó a su cartilla nuevo prestador odontológico

Apross sumó un nuevo prestador a su cartilla de salud odontológica. Se trata de Dentiva, institución de reconocida trayectoria en el cuidado bucal.

De esta manera, los afiliados podrán acceder a atención odontológica en dos sedes de la ciudad de Córdoba. Para solicitar turnos, solo es necesario comunicarse directamente con la sede correspondiente.

La institución se encuentra tanto en la zona norte como sur de la capital. En detalle:

Sede Barrio Cerro de las Rosas: Virrey del Pino 2394 (esq. Emilio Petorutti) – Tel. 3516 14-3555.

Sede Barrio Jardín: Av. Rogelio Martínez 3100 – Tel. 3518 35-5102.

Con esta incorporación, Apross reafirma su compromiso en ampliar la red de prestadores y garantizar el acceso a servicios de salud bucal de calidad para todos sus afiliados.

Además, cabe recordar que todos los prestadores odontológicos de la provincia están disponibles en la cartilla de Apross.

Ingresando al siguiente link se podrá consultar disponibilidad, elegir el profesional de preferencia y solicitar turnos: https://www.apross.gov.ar/afiliados/cartilla-de-prestadores/