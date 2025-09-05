Con corredores biológicos, Córdoba busca restaurar ecosistemas productivos

El Gobierno de Córdoba incorporó una nueva práctica dentro del Programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs): la creación de corredores biológicos que permitan la conservación y restauración de la biodiversidad en zonas agrícolas y ganaderas.

La medida, presentada en la 9.ª edición del programa, busca conectar lotes productivos con pulmones verdes urbanos, reservas y Áreas Naturales Protegidas, favoreciendo la recuperación de ecosistemas degradados. Para ello se impulsará la restauración ecológica con especies nativas y la participación activa de los productores.

Además, se sumó un nuevo indicador sobre manejo de fauna silvestre en la producción ganadera, promoviendo la convivencia con especies autóctonas mediante métodos no letales como luces disuasorias, perros protectores Maremmano y animales guardianes (burros o mulas). El objetivo es reducir pérdidas, evitar métodos agresivos y mantener el equilibrio de los ecosistemas.

El programa también prevé capacitaciones conjuntas en biodiversidad y producción sostenible.

Actualmente, las BPAs alcanzan a más de 3.000 productores y 3 millones de hectáreas bajo manejo sostenible, consolidándose como una de las políticas públicas más innovadoras del país. “No es solo una cuestión romántica hablar del cuidado del ambiente, es también eficiencia productiva”, destacó el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Victoria Flores, sostuvo que los recursos naturales “son los que permiten producir, desarrollar y generar industria y trabajo”, y remarcó que la mirada integral del programa incluye producción, fauna, flora y biodiversidad.