Inteligencia artificial y Estado: cierre del ciclo de charlas sobre tecnología y gobierno

La Secretaría de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia y Trabajo invita a agentes de la administración pública y al público en general a participar del acto de cierre y la última disertación del Ciclo de Charlas “Tecnología y Gobierno”. El encuentro se realizará el lunes 8 de septiembre, de 17 a 19 horas, en el Auditorio del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, ubicado en Intendente Ramón Mestre 55.

La conferencia estará a cargo de Juan Santiago, CEO de Santex y presidente de la Fundación Tecnología con Propósito, quien compartirá su visión sobre innovación, tecnología y el vínculo con la gestión pública.

Este ciclo, organizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Concejo Deliberante y la Fundación Tecnología con Propósito, se creó con el objetivo de reflexionar sobre los riesgos y desafíos que la transformación digital implica en la elaboración y ejecución de políticas públicas.

La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de la Secretaría de Convivencia Ciudadana y busca promover una ciudadanía digital más segura, consciente y participativa.

La actividad es libre y gratuita. Los interesados deben inscribirse completando el formulario disponible en https://forms.gle/uS9Mc8pL7m1ypUPDA.