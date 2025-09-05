Jesús María: El Hospital Vicente Agüero incorporó equipamiento por más de $1.000 millones

El gobernador Martín Llaryora encabezó este viernes una visita al Hospital Vicente Agüero de Jesús María, donde inauguró obras y aparatología que demandaron una inversión provincial superior a los 1.000 millones de pesos.

“Estas inversiones son de tal magnitud que incluso hoy son impensadas en el sector privado. Por eso es tan importante que el Estado diga presente para ofrecer a los vecinos servicios de salud accesibles y de primer nivel”, expresó el mandatario.

En el hospital quedaron habilitados el nuevo mamógrafo y la remodelación integral del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde también se instaló un moderno equipo de rayos.

Con esta incorporación, junto a un tomógrafo y otros dispositivos adquiridos en los últimos meses, el centro se convirtió en un hospital 100% digital.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, destacó que “con estas inversiones estamos brindando a los vecinos del norte de la provincia acceso a mamografía, tomografía y radiología de última generación”.

La Provincia finalizará el Centro de Desarrollo Infantil que abandonó la Nación

En la misma jornada, Llaryora junto al intendente Federico Zárate, suscribió el contrato para reanudar la obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que había quedado paralizada desde octubre de 2023, con un avance del 33,45%. La Provincia invertirá 403 millones de pesos para culminar el proyecto.

Los CDI están destinados a niños de 45 días a 3 años en condiciones de vulnerabilidad, con espacios de cuidado, alimentación, estimulación, educación y recreación. Córdoba completará la red de 13 centros distribuidos en distintas localidades.

“En Córdoba no dejamos solos a los vecinos ni hacemos la vista gorda frente a sus necesidades. Estos Centros son una prioridad porque garantizan oportunidades a los más chicos desde el inicio de su vida”, afirmó Llaryora.

Expo Rural de Jesús María: nuevas líneas de créditos para el campo

Durante su participación en la 78° Exposición Rural de Jesús María, el gobernador anunció cuatro nuevas líneas de crédito del Banco de Córdoba destinadas al sector agropecuario, cabañas de genética, pymes agroindustriales y comercios vinculados al agro.

Los créditos abarcan:

Financiamiento de maquinaria, equipamiento e infraestructura agropecuaria.

Compra de insumos agrícolas y ganaderos.

Adquisición de reproductores bovinos, ovinos y porcinos.

Descuento de cheques a través de consignatarias y cabañeros cordobeses.

“Gobernar es generar trabajo, y para eso debemos invertir en infraestructura y acompañar a quienes producen. En Córdoba podemos pensar distinto y, al mismo tiempo, trabajar juntos”, subrayó Llaryora.

Más seguridad rural

En el marco de la exposición, Llaryora entregó junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, una camioneta Nissan Frontier 0 km para la Brigada de Investigaciones de Delitos Rurales, con el objetivo de reforzar el trabajo de prevención y esclarecimiento de hechos en el interior provincial.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros Manuel Calvo (Gobierno), Ricardo Pieckenstainer (Salud), Liliana Montero (Desarrollo Humano), Gustavo Brandán (Cooperativas y Mutuales), y Juan Pablo Quinteros (Seguridad), además de intendentes de la región, legisladores, representantes de Bancor y de la Sociedad Rural de Jesús María.