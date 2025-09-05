La Defensoría del Pueblo llevó a estudiantes un taller sobre vínculos digitales

La Defensoría del Pueblo de Córdoba, a través de sus áreas de Género e Inclusión Social, dictó un taller destinado a alumnos de 4°, 5° y 6° año del Instituto Secundario Juan Zorrilla. La propuesta invitó a reflexionar sobre cómo las pantallas y la comunicación digital modifican los vínculos y las relaciones afectivas entre jóvenes.

El encuentro, titulado “Vínculos entre-pantallas. Reflexionando sobre las relaciones afectivas de jóvenes en los entornos digitales”, se realizó en el marco del “IV Congreso de Salud, Derechos y Juventudes”, organizado por la institución educativa.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la construcción de relaciones en entornos mediados por la tecnología, los desafíos que esto implica y las nuevas formas de comunicación que atraviesan la vida cotidiana de los adolescentes.