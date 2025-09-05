La Defensoría del Pueblo llevó a estudiantes un taller sobre vínculos digitales

Córdoba y los vínculos digitales
La Defensoría del Pueblo llevó a estudiantes un taller sobre vínculos digitalesLa Defensoría del Pueblo llevó al Instituto Juan Zorrilla un taller para pensar cómo cambian los lazos afectivos en entornos digitales.
La Defensoría del Pueblo de Córdoba, a través de sus áreas de Género e Inclusión Social, dictó un taller destinado a alumnos de 4°, 5° y 6° año del Instituto Secundario Juan Zorrilla. La propuesta invitó a reflexionar sobre cómo las pantallas y la comunicación digital modifican los vínculos y las relaciones afectivas entre jóvenes.
El encuentro, titulado “Vínculos entre-pantallas. Reflexionando sobre las relaciones afectivas de jóvenes en los entornos digitales”, se realizó en el marco del “IV Congreso de Salud, Derechos y Juventudes”, organizado por la institución educativa.
Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la construcción de relaciones en entornos mediados por la tecnología, los desafíos que esto implica y las nuevas formas de comunicación que atraviesan la vida cotidiana de los adolescentes.