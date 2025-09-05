Martín Llaryora visitará hoy Huerta Grande y La Falda

Valle de Punilla. El gobernador de la provincia Martín Llaryora visitará hoy las localidades de Huerta Grande y La Falda, donde será recibido por los mandatarios Germán Corazza y Javier Dieminger.

Llaryora llegará a en primer lugar a Huerta Grande, municipio que invitó a vecinos al polideportivo municipal (Yrigoyen esq Espora) desde las 13 horas. Se esperan anuncios y fondos para obras para la localidad.

En La Falda

En tanto, desde la municipalidad de La Falda también hicieron extensiva la invitación a vecinos, instituciones intermedias, medios de prensa y periodistas a participar del acto que se llevará a cabo a las 14 hs.

La convocatoria es para la inauguración de la Escuela ProA, ubicada en calle Laprida esquina Cerro Corá.

En el marco de esta jornada también se realizará la entrega de una línea de créditos y escrituras a vecinos, y La asignación de vehículos y equipamiento destinados a la Guardia Urbana.

