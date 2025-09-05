La Cumbre. En el marco de una iniciativa convocada por el Rotary Club La Cumbre y el municipio local, se plantaron 29 ejemplares de aguaribay y uno de cina cina en la plaza de barrio Argentino.

En la forestación estuvo presente el intendente Pablo Alicio y representantes de la institución intermedia, quienes donaron las especies arbóreas.

"De esta forma, estamos contribuyendo a reforestar con especies nativas los distintos espacios verdes de nuestra localidad”, subrayan en el parte de prensa.

