Noche de peña para inaugurar el Salón de Usos Múltiples de Bialet Massé

El próximo sábado 6 de septiembre se dejará inaugurado el Salón de Usos Múltiples en el CIC de Bialet Massé y se invita a los vecinos a participar de una gran peña. La ceremonia está prevista para las 21 horas, estará encabezada por las autoridades municipales y luego dará inicio una celebración con música, danza y tradición.

Las instalaciones fueron bautizadas con el nombre de «TOHAEN» y se ubican en Del Campillo y Rivadavia.

La peña contará con entrada libre y gratuita, y el buffet estará a cargo de diversas instituciones intermedias. Se confirmó además una grilla compuesta por Jordi Vivas, Lucas González, Samira González, Sofía Murúa, La Embrujada, Pichi Acosta y el Ballet Municipal de Folklore.

La construcción del CIC forma parte de una historia de perseverancia y compromiso que se remonta al 2008. Originalmente, el proyecto comenzó con un programa de la Nación que buscaba la formación de dos cooperativas de trabajo con el objetivo de capacitar e insertar a personas en el mundo laboral. Estas cooperativas fueron reconocidas como «cooperativas modelo» y recibieron felicitaciones del gobierno nacional por su excelente labor. Sin embargo, la construcción se paralizó por varios años, dejando el CIC inconcluso. Fue en el año 2023 cuando se logró inaugurar una primera etapa, que incluía oficinas y baños.

Actualmente, el intendente Eduardo Reyna ha impulsado la continuación de esta segunda etapa, que abarca el tan esperado salón de usos múltiples, baños completamente instalados y un sector de cocina. El nombre del CIC tiene raíces históricas profundas. El historiador Antonio Serrano, autor de la obra «Los Comechingones», menciona a la Provincia o Pueblo de Tohaen, situado al sur de «Camincosquin». Los Tohaen eran aldeas organizadas como grupos sedentarios de agricultores y ganaderos que habitaban entre las Barrancas Bermejo y el Arroyo Suncho Huaico.