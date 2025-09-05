Tanti sumó cámaras de vigilancia y un nuevo sistema de monitoreo

La Municipalidad de Tanti sumó cámaras de vigilancia y nuevo sistema de monitoreo para avanzar en acciones de prevención y fortalecer la seguridad. La incorporación de nueva tecnología resulta clave para garantizar el control de los distintos barrios y acompañar el trabajo que lleva adelante la Guardia Local y el personal de la Policía de Córdoba.

Los dispositivos fueron ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad y se llevó adelante una importante inversión.

«En Tanti seguimos trabajando por tu tranquilidad. Con la incorporación de nuevas cámaras y un moderno sistema de monitoreo, fortalecemos la prevención y la seguridad ciudadana en cada barrio»; informaron desde el municipio.