Valle Hermoso: Municipalidad y DUAR coordinaron acciones ante problemáticas ambientales
Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, junto a su equipo de gestión, recibió al comisario Sergio Chávez, responsable del DUAR en la región Punilla y al agente Nicolás Ariza.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas entre la Municipalidad y el DUAR, enfocadas en la prevención y respuesta frente a incendios y otras problemáticas ambientales que requieren planificación y trabajo en equipo.
El DUAR es el Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, una fuerza altamente especializada para intervenir en situaciones extremas.
Sus tareas incluyen:
- Rescates en zonas de difícil acceso.
- Intervenciones en desastres naturales.
- Operaciones tácticas de alto impacto.
"Desde el municipio, reafirmamos nuestro compromiso de seguir articulando con instituciones de la provincia para cuidar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Valle Hermoso y la región”, destacó su mandatario.