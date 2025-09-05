Villa Giardino inauguró su Centro Municipal de Castraciones

Villa Giardino. Con gran orgullo, se llevó adelante en Villa Giardino la inauguración del "Centro Municipal de Castraciones para Caninos y Felinos", un espacio pensado para fortalecer las políticas públicas de salud animal y cuidado responsable de mascotas.

En el acto hicieron uso de la palabra el secretario de Gobierno, Guillermo Palma, la concejal Sofía Scandaliaris y la presidenta del Consejo Municipal de Prevención y Convivencia, María Ángela Palmieri, quienes destacaron la importancia de esta nueva herramienta al servicio de la comunidad.

Posteriormente, se realizó el emotivo corte de cinta, dando por oficialmente inauguradas las instalaciones, que cuentan con:

- Recepción y sala de espera con folletería informativa.

- Sala de recuperación equipada con caniles y colchonetas para las mascotas.

- Quirófano preparado con insumos e instrumental específico.

Los turnos podrán solicitarse de lunes a viernes en el Centro de Castraciones (Av. San Martín 757) en el horario de 10 a 12hs.

Se debe presentar con DNI y fotocopia del DNI junto a un bono de insumos de $15.000.

Desde el Municipio se agradece especialmente al Consejo Municipal de Prevención y Convivencia y a la Red de Voluntarios de Villa Giardino, cuyo acompañamiento fue fundamental para concretar este importante proyecto.

