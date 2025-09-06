Córdoba dijo presente en el debate regional sobre financiamiento educativo

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, participó en el Diálogo Regional de Política 2025 “Financiamiento Inteligente en Educación: Fortaleciendo el Presente e Impactando el Futuro”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro congregó a ministros de Educación, autoridades de Finanzas, representantes de organismos internacionales y académicos de América Latina y el Caribe, con el fin de repensar el financiamiento educativo para lograr mayor impacto en los aprendizajes y reducir desigualdades.

Durante las dos jornadas se debatió en torno a cuatro ejes: movilizar recursos adecuados para una educación de calidad, distribuirlos con equidad, ejecutar con eficiencia los presupuestos y monitorear con transparencia el uso de los fondos. Además, se compartieron experiencias innovadoras en materia de financiación, uso de datos y articulación entre educación y finanzas.

En ese marco, se presentó el libro “Gasto Inteligente en Educación”, con hallazgos y propuestas sobre cómo invertir más y mejor en el sistema educativo.

Ferreyra destacó la importancia de la participación cordobesa: “La participación de Córdoba en este encuentro internacional refleja nuestro compromiso con una educación de calidad y con la responsabilidad de invertir los recursos de manera inteligente. Como señala nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es la base del desarrollo y el futuro de nuestras comunidades; por eso, espacios como este nos permiten aprender de las mejores prácticas y fortalecer nuestras políticas provinciales en beneficio de cada estudiante”.