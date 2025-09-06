La biblioteca pedagógica Rosarito Vera Peñaloza celebra 15 años de historia

Este domingo 7 de septiembre la biblioteca pedagógica “Rosarito Vera Peñaloza” cumple 15 años y lo celebra, como desde sus inicios, brindando un espacio cálido y de apoyo para las maestras y docentes del sistema educativo municipal.

Ubicada en Juan Bautista de Mena 95, en barrio San Ignacio, la biblioteca comenzó en 2010 especializada en educación inicial, pero desde 2020 amplió su alcance a todo el sistema educativo municipal y se integró a la Red de Bibliotecas Pedagógicas de la Provincia de Córdoba, dependiente de la Biblioteca Nacional de Maestros.

Su misión es ser un centro de recursos pedagógicos y didácticos, bajo la coordinación de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Dispone de más de 2.700 libros, 500 revistas educativas, láminas de arte y variados materiales didácticos. Además, ofrece servicios de préstamo, asesoramiento, producción de documentos pedagógicos y formación docente.

Entre sus actividades se destacan talleres para equipos docentes, experiencias literarias para estudiantes, proyectos de lectura en escuelas, participación en ferias del libro y programas de sensibilización para familias. La biblioteca también trabaja junto a otras instituciones en propuestas como “Valijas Viajeras” con Abuelas de Plaza de Mayo, el concurso “¿Sabes qué pasó en mi barrio?” y el Programa de Estímulo a las Ediciones Literarias Cordobesas.

Actualmente, el equipo está integrado por Elizabeth López, Isabel Peña, Cecilia Garro, Cecilia Chiesa y Carola Brunetto. Además, impulsa el Plan Municipal de Lecturas y Escrituras, que promueve el acceso a la lectura en todos los niveles escolares y fomenta la formación de lectores críticos y creativos.

A lo largo de su historia, la “Rosarito” tuvo distintas sedes hasta su actual emplazamiento en San Ignacio. Hoy celebra sus 15 años reafirmando su compromiso con la educación, la lectura y la construcción de una comunidad educativa más fuerte y participativa.