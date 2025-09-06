Llaryora: “En Huerta Grande reafirmamos que gobernar es generar trabajo”

El gobernador Martín Llaryora visitó Huerta Grande este sábado y encabezó un acto en el que entregó 17 viviendas a familias de la localidad y comprometió fondos provinciales por más de 300 millones de pesos.

Durante su discurso, el mandatario aseguró: “En Huerta Grande reafirmamos que gobernar es generar trabajo”, al anunciar una inversión de 100 millones de pesos destinados a obras de adoquinado y agua potable que serán ejecutadas por los propios vecinos.

La jornada incluyó la firma de un convenio en el marco del Fondo de Financiamiento Ambiental, mediante el cual se destinarán cerca de 181 millones para la adquisición de un camión compactador de residuos. Además, se entregaron 34 créditos del Banco de la Gente por un monto total de 13.250.000 pesos.

Llaryora también comprometió recursos para instituciones de la localidad: 10 millones de pesos para la iglesia, 5 millones para el centro de jubilados, 5 millones para el Club Unión y 5 millones para el Club Sportivo Huerta Grande.

El intendente Germán Corazza destacó la importancia del acompañamiento provincial: “La presencia del gobernador aquí es una promesa cumplida, porque se comprometió a recorrer cada pueblo. La Provincia nos acompaña desde el primer día en nuestra gestión”, expresó.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, legisladores, secretarios y autoridades locales.