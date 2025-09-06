Más de 120 mil personas visitaron la Muestra UNC 2025

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) vivió tres jornadas multitudinarias con la realización de la Muestra UNC 2025, que reunió a más de 120 mil visitantes, superando la convocatoria del año pasado.

El evento, pensado especialmente para estudiantes secundarios, docentes, familias y público en general, se consolidó como uno de los más importantes de la Casa de Trejo. Allí, los futuros ingresantes pudieron informarse sobre la amplia oferta académica, dialogar con docentes y egresados, y vivir experiencias vinculadas a la vida universitaria.

La muestra incluyó charlas de orientación vocacional, stands con información sobre carreras, becas, residencia universitaria, comedor, salud estudiantil, deportes y cultura. También se realizaron actividades interactivas en ciencia, tecnología e innovación, sumadas a expresiones artísticas que reflejaron la riqueza de la vida universitaria.

Además, la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización organizó un mural participativo en el que más de 2200 estudiantes dejaron mensajes bajo la consigna “Cómo pensás que nos transforma la universidad pública”.

Durante la apertura, el rector Jhon Boretto dio la bienvenida en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina: “La Universidad Nacional de Córdoba, la primera del país, tiene más de 400 años de historia. Sin embargo, no hay nada que nos dé más alegría que comprobar cómo, cada año, se renueva nuestra comunidad con un nuevo comienzo. Ese es justamente el lema que hemos elegido para esta Muestra 2025”.