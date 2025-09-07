Santa María de Punilla celebrará hoy el Día del Niño con shows y sorteos

Santa María de Punilla. La Municipalidad de Santa María de Punilla organizó para hoy una gran celebración por el Día del Niño, que tendrá lugar en el anfiteatro techado de la Plaza de la Avicultura, con entrada libre y gratuita.

La jornada estará colmada de propuestas para los más chicos: se sortearán 30 bicicletas y 20 monopatines, habrá peloteros, shows en vivo, la presentación del grupo infantil Bandán, además de chocolate caliente para compartir en familia.

Desde la organización confirmaron que todos los niños y niñas recibirán regalos, y que también se sumarán múltiples sorpresas y actividades recreativas para disfrutar durante toda la tarde.

El evento es impulsado por la gestión de la intendenta Silvia Rocchietti, con el objetivo de ofrecer un espacio de diversión, integración y alegría para los más pequeños del municipio y localidades vecinas.

“Queremos que cada niño y niña viva un día inolvidable, con juegos, música y la posibilidad de llevarse un obsequio”, destacaron desde la Municipalidad.

