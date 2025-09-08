Bosque Alegre tendrá tecnología de avanzada para monitoreo ambiental

El Gobierno de Córdoba anunció la incorporación de un nuevo equipo de monitoreo de gases de efecto invernadero (GEI), que se instalará en Bosque Alegre con el objetivo de ampliar el rango de control hacia la zona de Sierras Chicas.

La medida forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN).

La tecnología que se sumará, denominada Picarro G2301, es un analizador de concentración de gases que mide simultáneamente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y vapor de agua (H2O) con alta precisión. Su instalación permitirá registrar emisiones en el Valle de Paravachasca y aportar evidencia científica para la elaboración de políticas ambientales y de gestión hídrica.

El acuerdo contempla también la creación de una base de datos especializada, el uso de sensores remotos y el modelado de procesos asociados a los GEI. La iniciativa busca reforzar la cooperación científica y técnica entre la UNC y la Provincia en proyectos estratégicos con impacto directo en la gestión de los recursos naturales.

Actualmente, en Ciudad Universitaria ya funciona un analizador de este tipo, el primero instalado en la parte continental de Argentina. Con el nuevo dispositivo, se ampliará la capacidad de monitoreo y se podrán realizar comparaciones más precisas entre zonas urbanas y periurbanas.

En la firma del convenio participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; la decana de la FCEFyN, Magalí Evelin Carro Pérez; el presidente de la APRHI, Guillermo Vílchez, y otras autoridades provinciales y universitarias.