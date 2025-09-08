Córdoba ofrece controles gratuitos de lunares en hospital y plaza

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Salud y en conjunto con el laboratorio La Roche-Posay, pondrá en marcha una nueva campaña gratuita de control de lunares y lesiones.

El operativo comenzará el miércoles 10 de septiembre en el Hospital Príncipe de Asturias, en barrio Villa El Libertador, y continuará los días 11, 12 y 13 en Plaza España, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

En cada jornada funcionarán tres consultorios móviles con profesionales especializados en dermatología, quienes realizarán los controles de manera gratuita y por orden de llegada. La propuesta está orientada a reforzar la prevención y detección temprana del cáncer de piel, acercando la atención a los vecinos en espacios accesibles.

El programa contempla únicamente la revisión de lunares y lesiones sospechosas, no consultas dermatológicas generales. Además, los especialistas brindarán información sobre la importancia del diagnóstico precoz, el uso cotidiano de protector solar y la necesidad de una consulta anual.

Quienes lo requieran podrán solicitar turnos en el área de dermatología mediante un código QR disponible en el lugar o a través del número 0800-888-5555.