Curso gratuito de Panadería y Pastelería Básica en Huerta Grande

Huerta Grande. La Escuela Regional de Turismo y Cultura de Punilla anunció el inicio de un curso de Panadería y Pastelería Básica, que se dictará gratuitamente en la localidad de Huerta Grande con el objetivo de brindar herramientas prácticas a quienes deseen capacitarse en el rubro gastronómico.

Las clases se desarrollarán todos los martes, desde el 9 de septiembre al 25 de noviembre, en el horario de 15:00 a 18:00, en el espacio Polifuncional, ubicado en Avenida San Martín 1075.

La capacitación estará a cargo de Sandra Gómez, y la coordinación será realizada por María Fernández. Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación al teléfono 3548 561 539.

El curso es de carácter gratuito y contará con certificación otorgada por la Universidad Popular, lo que refuerza su valor como instancia formativa oficial y de calidad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Falda, Villa Giardino, Valle Hermoso y Huerta Grande, sumando esfuerzos para acercar a la comunidad propuestas educativas que fomenten la inserción laboral y el desarrollo de oficios.

Con este programa, se busca no solo transmitir conocimientos técnicos sobre panadería y pastelería, sino también promover la cultura del trabajo y la formación continua en el Valle de Punilla.

