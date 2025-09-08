Empleo +26 abre inscripciones con prioridad para mayores de 45 años

El plan busca generar más de 10.000 oportunidades laborales para personas desempleadas o sin trabajo registrado; las inscripciones están abiertas hasta el 17 de octubre.

El intendente Daniel Passerini acompañó al gobernador Martín Llaryora en la presentación de una nueva edición del programa Empleo +26, que ofrecerá oportunidades de trabajo a más de 10.000 cordobeses que actualmente están desocupados o no cuentan con empleo registrado.

En esta edición, tendrán prioridad los mayores de 45 años. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y estarán abiertas hasta el 17 de octubre.

La primera edición del programa permitió que más de 2.500 trabajadores se incorporaran al sector privado, además de miles de beneficiarios que accedieron a prácticas laborales con formación certificada.