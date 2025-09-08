Estudiantes del Instituto Mariano Moreno visitaron Bialet Massé

Bialet Massé. Los estudiantes avanzados en las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto Mariano Moreno recorrieron Bialet Massé en el marco de una alianza estratégica con la Municipalidad de esa ciudad. Una experiencia de aprendizaje y vinculación con el territorio que pone a Bialet Massé en el centro de la formación académica.

Durante la jornada realizaron recorridos por puntos turísticos y culturales, actividades de observación y relevamiento y se crearon espacios de intercambio con referentes locales.

