Estudiantes del Instituto Mariano Moreno visitaron Bialet Massé

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
lunes, 8 de septiembre de 2025 · 00:05

Bialet Massé. Los estudiantes avanzados en las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto Mariano Moreno recorrieron Bialet Massé en el marco de una alianza estratégica con la Municipalidad de esa ciudad. Una experiencia de aprendizaje y vinculación con el territorio que pone a Bialet Massé en el centro de la formación académica.
Durante la jornada realizaron recorridos por puntos turísticos y culturales, actividades de observación y relevamiento y se crearon espacios de intercambio con referentes locales.
 

Galería de fotos

Más de
Instituto Mariano Moreno Bialet Massé

Comentarios