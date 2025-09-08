La Falda: el municipio avanza en la protección patrimonio cultural y natural

La Falda. Desde la Municipalidad de La Falda se continúa generando alianzas que permitan proyectar una ciudad que le dé paso a las construcciones modernas, protegiendo el patrimonio histórico. A través de la Coordinación de Universidades Populares, en representación Alejandro Miraglia y Matías Del Pino, se estableció un valioso vínculo con la Facultad de Arquitectura, con el objetivo de fortalecer programas vinculados a la arquitectura local y la protección del patrimonio cultural y natural.

"En una reunión muy enriquecedora junto al decano, Arq. Arturo Maristany, y la coordinadora de Inserción Socio Productiva, Lic. Tristana Borseghian, compartimos ideas, proyectos y líneas de trabajo junto a la viceintendente, Lic. Luciana Pacha, la directora de Cultura y Educación, Ana Raquel Elizondo, y el asesor, Arq. Fabio Grementieri”, subrayaron.

"Gracias a este acuerdo, estudiantes de la carrera de Arquitectura podrán realizar prácticas profesionales y desarrollar proyectos de cátedra en nuestra ciudad, además de participar mediante el compromiso social estudiantil. Esto permitirá que su formación académica se vincule con proyectos reales, aportando a la construcción colectiva con el objetivo de su crecimiento y proyección basados en el desarrollo sostenible de nuestra ciudad”, dijeron desde el municipio.