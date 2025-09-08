Manuel Calvo, tras las legislativas bonaerenses: “Llegó el tiempo de la sensatez”

Córdoba. El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, analizó los resultados de las elecciones legislativas celebradas ayer en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el escenario político abre la posibilidad de dejar atrás la grieta para apostar al diálogo y la construcción de consensos.

“No se puede gobernar la Argentina a los hachazos. Tiene que haber una sensatez, un diálogo y una maduración que lamentablemente no ocurre. Y creo que es el tiempo de la sensatez”, expresó el funcionario cordobés.

Calvo destacó la participación ciudadana en los comicios y aseguró que los resultados reflejan una demanda social de abandonar los extremos: “Coincidimos en que hay que dejar atrás la grieta. Hoy hay una opción muy clara que es Provincias Unidas, conformada hasta el momento por seis gobernadores y, en Córdoba, con Juan Schiaretti, un hombre que demostró lo que puede hacer con gestión”.

En esa línea, el ministro remarcó que el desafío nacional no se soluciona únicamente con políticas macroeconómicas:

“Coincidimos en que debe haber un equilibrio fiscal con superávit, pero tiene que ser con la gente adentro, con un plan de desarrollo productivo que genere empleo genuino a cada ciudadano. Hay que dejar de lado los gritos, el odio y los discursos de odio”, enfatizó.

Finalmente, Calvo subrayó que la experiencia de gestión de Córdoba puede aportar soluciones en el Congreso nacional:

“La Argentina necesita un camino de oportunidades, con el Estado como motor del desarrollo y en alianza con el sector privado, para que nadie quede afuera”.

