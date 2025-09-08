Más de 1.500 vecinos participaron de “Córdoba Cerca Tuyo” en Villa Allende

El programa “Córdoba Cerca Tuyo” desarrolló su quinta edición los días 6 y 7 de septiembre en el polideportivo Atilio Monildo de Villa Allende, con la participación de más de 1.500 habitantes de esa ciudad y de localidades cercanas como Mendiolaza, Unquillo y Córdoba Capital.

La propuesta, impulsada por el Gobierno provincial, busca acercar servicios, prestaciones y actividades estatales a los vecinos del interior, en una experiencia integral que combina salud, documentación, asesoramiento, educación, recreación y deporte.

Servicios de salud y bienestar comunitario

Durante las dos jornadas se aplicaron 24 vacunas del calendario oficial, se realizaron 30 controles odontológicos y 103 testeos de enfermedades de transmisión sexual.

El área de Zoonosis vacunó y desparasitó a 168 mascotas, mientras que el programa de Protección de la Embarazada y su Bebé atendió a 80 personas con inscripciones, entrega de módulos alimentarios y asesoramiento personalizado.

Trámites y documentación

El Ministerio de Justicia y Trabajo concretó 145 gestiones de DNI y pasaportes, mientras que la Secretaría General de la Gobernación registró 170 trámites en el espacio de Atención al Ciudadano.

Por su parte, la Universidad Provincial de Córdoba brindó información sobre carreras, talleres y posgrados, acercando la oferta académica a jóvenes y adultos.

Programas sociales y de empleo

Más de 300 personas se acercaron al stand del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo para conocer y realizar consultas sobre iniciativas como Banco de la Gente, Fundación Banco de Córdoba y CBA Me Capacita.

El Ministerio de Seguridad presentó programas de prevención y participación ciudadana como Cordobeses en Alerta, Policía por un Día y la guardia canina.

Espacios de recreación y cultura

La Agencia Córdoba Joven reunió a más de 1.200 participantes con juegos, fotos personalizadas y un puesto de hidratación. También sobresalieron el bus gamer de la Agencia Córdoba Turismo, el stand interactivo de Cultura con propuestas de lectura y juegos, y las clases de zumba y actividades deportivas organizadas por la Agencia Córdoba Deportes.

Una propuesta que fortalece la cercanía del Estado

Con esta nueva edición, el programa ratificó su rol como herramienta para acercar el Estado a las comunidades, brindar soluciones concretas y generar instancias de participación ciudadana en todo el territorio provincial.