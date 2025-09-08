San Roque: Bustamante recibió a la cúpula policial para avanzar en seguridad

San Roque. La pasada semana el presidente comunal de San Roque, Jorge Bustamante, se reunió con el comisario inspector Ulises Bastianelli, jefe de Zona 2 U.R.D. Punilla y el jefe del CAP subcomisario Jhonatan Alba, con quienes trataron temas de seguridad, operativos saturación y controles vehiculares, en el marco de brindar y optimizar la seguridad de la comuna, además se continuará con el acompañamiento de adicionales en el móvil de Seguridad Ciudadana.

Se asumió el compromiso de seguir colaborando con el aporte económico necesario para que los móviles continúen en operatividad.

