Alpa Corral: Etapa final en la construcción del Polideportivo Social

El Gobierno de Córdoba ultima los trabajos en la construcción del Polideportivo Social en la localidad serrana de Alpa Corral, con una inversión provincial que asciende a los 400 millones de pesos.

Esta nueva infraestructura cuenta con un importante grado de avance, y se transformará en una obra fundamental para la comunidad en general, y en especial a la comunidad educativa local, que hasta el momento no cuenta con un espacio para realizar actividades deportivas o recreativas.

Al respecto, la intendenta de Alpa Corral, Vanina González, señaló: “Las escuelas de la localidad no cuentan con un salón para realizar actividades deportivas, sumado a que aquí no tenemos una plaza de juegos. Por eso es que este espacio será sumamente importante, no sólo para los chicos sino también para toda la comunidad, porque funcionará como un lugar de encuentro para las familias”.

El Director del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti, resaltó: “La obra está prácticamente terminada, se trata de una inversión realmente importante que el Gobierno provincial ha realizado. Con esto se cumple con un compromiso asumido por el Gobernador Martín Llaryora, de dotar a la localidad de un espacio para todos los vecinos, y de especial provecho para los chicos”.

La construcción de 203 polideportivos en varios puntos del territorio provincial tiene como fin fortalecer lazos entre vecinos y brindar también contención a las familias, a través de la práctica deportiva, recreación, actividades culturales, capacitaciones, talleres y acciones de prevención y seguridad. Son espacios de confluencia e integración, lugares de oportunidades e igualdad para los vecinos.