Bialet Massé: erradican animales sueltos en la vía pública

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet informó que se llevan adelante operativos para erradicar de la vía pública distintos animales, tras las reiteradas denuncias de los vecinos.

Éste es un trabajo en conjunto entre Guardia Local y Policía de la Provincia para notificar a propietarios y tenedores de animales (ganado mayor) .

"Reforzaremos sobre las sanciones previstas en el Código de Convivencia para los animales sueltos en la vía pública. También de la existencia de ordenanzas municipales sobre la tenencia de los mismos”, advirtieron desde la municipalidad local.