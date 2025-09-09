Bialet Massé se vistió de fiesta para inaugurar su Salón de Usos Múltiples

Una noche de fiesta se vivió el último sábado en la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples de Bialet Massé. Las instalaciones fueron bautizadas con el nombre de «TOHAEN» y se ubican en Del Campillo y Rivadavia.

Se trata de una obra que demoró varios años en culminarse y tiene gran importancia para los vecinos.

Durante la ceremonia de apertura, se realizó una peña con la presentación de Jordi Vivas, Lucas González, Samira González, Sofía Murúa, La Embrujada, Pichi Acosta y el Ballet Municipal de Folklore.

La construcción del CIC forma parte de una historia de perseverancia y compromiso que se remonta al 2008. Originalmente, el proyecto comenzó con un programa de la Nación que buscaba la formación de dos cooperativas de trabajo con el objetivo de capacitar e insertar a personas en el mundo laboral. Estas cooperativas fueron reconocidas como «cooperativas modelo» y recibieron felicitaciones del gobierno nacional por su excelente labor. Sin embargo, la construcción se paralizó por varios años, dejando el CIC inconcluso. Fue en el año 2023 cuando se logró inaugurar una primera etapa, que incluía oficinas y baños.

Actualmente, el intendente Eduardo Reyna ha impulsado la continuación de esta segunda etapa, que abarca el tan esperado salón de usos múltiples, baños completamente instalados y un sector de cocina.