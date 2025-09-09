Córdoba sumó un nuevo tomógrafo en el Hospital Príncipe de Asturias

El Hospital Príncipe de Asturias, en barrio Villa El Libertador, cuenta con un nuevo tomógrafo computado que incrementará la capacidad diagnóstica y optimizará la atención de los vecinos de la zona sur de Córdoba capital.

El intendente Daniel Passerini, acompañado por el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff, supervisó el funcionamiento del moderno equipo, que reemplaza a uno de 14 años de antigüedad.

“El Estado debe ser eficiente e inteligente, pero nunca dejar de estar presente: si no venimos a Villa El Libertador a traer un tomógrafo, nadie lo va a hacer”, expresó Passerini.

La nueva tecnología permitirá estudios con mayor precisión, brindando a los equipos médicos mejores herramientas para diagnósticos más seguros y rápidos.