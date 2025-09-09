Expo Cooperativas y Mutuales en Río Tercero: un encuentro para fortalecer el espíritu solidario

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas y del 112° aniversario de Río Tercero, el Gobierno de Córdoba llevó adelante la primera Expo Cooperativas y Mutuales bajo el lema “Nada se construye en soledad”. La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, la Secretaría General de la Gobernación y la delegación provincial del Centro Cívico local.

El evento tuvo lugar en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y contó con la participación de 40 stands, disertaciones sobre experiencias de reciclaje y cooperativismo escolar, además de propuestas artísticas que convocaron a vecinos y vecinas de la región.

Durante el acto inaugural, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, subrayó la importancia de construir consensos: “En estos momentos de mucha crisis que se vive en la Argentina, que no solo es económica, sino también marcada por un discurso que genera divisiones y enfrentamiento, damos un mensaje de que se puede pensar distinto y trabajar en conjunto”.

En este marco, Consalvi destacó la solidaridad de la Cooperativa Charles Howard de Río Tercero, que cedió la infraestructura donde funcionará una de las 17 sedes de la Universidad Provincial de Córdoba: “Esto fue posible gracias a la donación y compromiso de esta cooperativa”, señaló.

El encuentro contó también con la presencia del secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso, quien afirmó que “las cooperativas son el motor de los pueblos y acompañan el nacimiento y desarrollo de las sociedades”. En la misma línea, el director del Centro Cívico de Río Tercero, Yamil Mengo, remarcó que la elevación de la Secretaría a Ministerio es un reconocimiento al rol histórico de las entidades solidarias en la construcción social.

Además, la Mutual AMCeSIS entregó becas estudiantiles a jóvenes de los últimos años de escuelas secundarias públicas de la ciudad, en el marco de su programa de apoyo a la educación.

La Expo reunió a intendentes, jefes comunales, autoridades provinciales, referentes del sector, estudiantes y docentes, consolidando un espacio de encuentro para fomentar el espíritu solidario y el desarrollo regional.