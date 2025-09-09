Jóvenes con discapacidad producen y venden plantas en un proyecto modelo

La Unicameral cordobesa expresó su beneplácito al proyecto “Plantas y Plantitas Especiales para Vecinos Especiales”, llevado adelante por el Centro Integral de Desarrollo Humano para Personas con Discapacidad (CID), presidido por Silvia Vélez Funes. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Inés Contrera, con el acompañamiento de Carlos Carignano y Nancy Almada.

El programa busca la inclusión genuina de jóvenes con discapacidad en el mundo laboral, estimulando sus habilidades en el cuidado y producción de plantas. Además, genera un impacto ambiental positivo mediante la producción y venta de ornamentales, crasas, hierbas aromáticas, huertas y flores.

El proyecto también ofrece talleres de formación laboral, huerta, mosaiquismo, atención al cliente y aprestamiento al trabajo, destinados a jóvenes de entre 18 y 40 años con autonomía relativa y motivación para generar ingresos genuinos.

“Esta es una iniciativa ejemplar que promueve la inclusión y al mismo tiempo cuida el ambiente”, destacó la legisladora Contrera.