Jóvenes cordobeses debatieron en la Legislatura en el Parlamento Juvenil

La Legislatura de Córdoba fue escenario de un nuevo encuentro provincial del Parlamento Juvenil “La Escuela que Queremos”, que reunió a más de 100 estudiantes de entre 14 y 18 años de escuelas secundarias, técnicas y orientadas de toda la provincia.

La apertura estuvo a cargo de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien destacó la importancia de la política en la vida de los jóvenes. “La sociedad cambia con más política y para eso tiene que haber políticos capacitados y comprometidos”, expresó al invitar a los alumnos a involucrarse en la vida pública.

Los estudiantes presentaron un documento trabajado durante el año con propuestas sobre educación ambiental, educación sexual integral, inclusión educativa, participación ciudadana, patios y recreos, y comunicación y medios.

Del encuentro también participaron funcionarios provinciales y legislativos, quienes remarcaron que la iniciativa busca promover la inclusión educativa a través de un espacio de participación y aprendizaje entre pares.