Jóvenes cordobeses debatieron sobre el futuro de la inteligencia artificial

La Legislatura de Córdoba fue escenario este martes de un debate inusual: estudiantes de nivel medio participaron del taller “Pensar el futuro: IA para adolescentes”, donde analizaron junto a especialistas los desafíos y riesgos de la inteligencia artificial. La iniciativa fue organizada por el legislador Leonardo Limia, autor de un proyecto de ley sobre la materia.

En la apertura, Limia alentó a los jóvenes a plantear dudas y reflexiones: “La intención es escuchar sus posturas e incertidumbres como usuarios frecuentes de esta herramienta, de manera de enriquecer el debate legislativo”, explicó. El legislador recordó que la motivación de su proyecto fue un caso ocurrido en Córdoba en 2024, cuando adolescentes usaron la IA para vulnerar derechos de una compañera.

Entre los expositores estuvieron el físico y exrector de la UNC, Francisco Tamarit; el director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet; y el abogado Andrés Piazza, director del Instituto de Desarrollo Digital de LAC.

Tamarit advirtió que la IA “llegó para quedarse” y subrayó la necesidad de aprender a manejarla con prudencia y sin dañar a terceros. Jornet expresó su preocupación por el impacto de estas tecnologías en el periodismo y su relación con la democracia, mientras que Piazza alertó sobre la concentración del poder digital en pocas empresas multinacionales y la urgencia de regular.

El taller también contó con la participación de Laura Alonso y Agostina Sánchez, de la Fundación Tecnología con Propósito de Santex Argentina, que presentaron iniciativas de la Liga del Bien.

Participaron alumnos de cuarto año del Colegio Gabriel Taborín, el IPEM 5 “Eva Perón” y el IPEM 16 “María Saleme”, quienes debatieron tras haber transitado instancias previas de formación digital en Córdoba Capital y Quilino.