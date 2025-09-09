La Cumbre: mostraron trabajos de alumnos de la Escuela Municipal de Oficios

La Cumbre. El municipio de La Cumbre dio a conocer algunos de los trabajos y actividades que vienen realizando los alumnos que asisten a los cursos de Herrería y Auxiliar de Peluquería que se dictan en la Escuela Municipal de Oficios.

Este espacio de formación, cuya concreción ha sido posible gracias al trabajo mancomunado del municipio y el acompañamiento de los directivos del Instituto Técnico Industrial Félix di Michelle, de la UNC -a través de las Universidades Populares- y del Centro Comercial de La Cumbre, ofrece actualmente seis instancias de formación con certificación oficial de la Universidad Nacional de Córdoba a los vecinos y vecinas de esa localidad.

