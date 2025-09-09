La Feria del Centro llega con 150 propuestas en diseño, música y cultura

Córdoba será anfitriona de la novena edición de la Feria del Centro – Industrias Creativas de la Región Centro, un evento organizado por los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Por primera vez, el despliegue se dividirá en dos espacios emblemáticos: el Centro Cultural Córdoba (CCC) y el Parque del Faro del Bicentenario, entre el viernes 12 y el domingo 14.

La feria, con entrada libre y gratuita, abrirá sus puertas el viernes de 16 a 21:30 horas, mientras que sábado y domingo el horario será de 15 a 21:30.

Se trata de un espacio clave de visibilidad e intercambio para emprendedores de las industrias creativas. Este año reunirá a 120 diseñadores y 30 editoriales independientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Entre los seleccionados, 50 emprendimientos cordobeses fueron elegidos entre 447 postulaciones en categorías como indumentaria, accesorios, objetos utilitarios y editoriales.

El diseño será el gran protagonista con propuestas innovadoras y sustentables, mientras que el sector editorial —con un 80% de producción cordobesa— reforzará la identidad cultural local.

Además de la exposición y venta de productos, la feria incluirá actividades artísticas, culturales y gastronómicas. El Parque del Faro se convertirá en epicentro de espectáculos con música en vivo a las 20 horas: el viernes 12 tocará Planeador V (Córdoba), el sábado 13 se presentará Caliope Family (Santa Fe) y el domingo 14 cerrará Maniquí (Entre Ríos).