La Legislatura recibirá a representantes ambientales de todas las provincias del país

La Legislatura de Córdoba será el escenario de un encuentro ambiental sin precedentes. Este viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la 2ª Sesión Ordinaria del Parlamento Federal del Clima, órgano creado por el Senado nacional en 2017 que vuelve a sesionar tras ocho años de inactividad.

En esta oportunidad, se reunirán los 24 presidentes de comisiones de Ambiente de todas las legislaturas provinciales del país. La presidencia del Parlamento recaerá por dos años en el cordobés Abraham Galo, actual titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Unicameral.

El objetivo del organismo es consensuar acciones y leyes marco de alcance nacional, con al menos tres reuniones anuales en distintas ciudades. La agenda de Córdoba incluirá un debate clave: blindar el Acuerdo de París de 2015, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre un eventual retiro del pacto climático. También se analizarán propuestas replicables de provincias como Neuquén, Mendoza y Santa Cruz.

La apertura contará con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, la ministra provincial de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, y el cardenal Ángel Rossi.

Ya confirmaron su asistencia parlamentarios de las 24 provincias, además de representantes internacionales de Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. Con este plenario, el Parlamento busca retomar su actividad y convertirse en un espacio federal de coordinación en materia ambiental.