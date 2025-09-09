La Legislatura trata un programa para impulsar zonas postergadas de Córdoba

La Legislatura de Córdoba dio despacho favorable al proyecto de ley que crea el Programa de Igualdad Territorial, una iniciativa del Ejecutivo provincial destinada a impulsar el desarrollo productivo en el Noroeste y el Sur de la provincia. La medida se tratará el próximo 10 de septiembre en sesión especial en Laboulaye.

El programa busca equiparar oportunidades mediante infraestructura socioproductiva, beneficios fiscales y estímulo a la industria, el turismo y el sector primario. Entre los incentivos se destacan exenciones del 100% en Ingresos Brutos para industria y turismo, y del 50% para actividades agrícolas y ganaderas.

Los departamentos beneficiados en el Noroeste son Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, junto a pedanías del departamento Río Primero. En el Sur, alcanzará a los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.

El legislador Edgardo Russo remarcó que se trata de una política pública “que busca que ningún cordobés quede al margen de las oportunidades”. Mientras tanto, el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, destacó que la norma “pretende equiparar a las regiones más postergadas con las que hoy tienen mayor desarrollo económico”.